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ABD'den İran ve Hamas'a yaptırım kararı

ABD'den İran ve Hamas'a yaptırım kararı
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ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Hamas'a yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

ABD, Hamas'ın finansmanını kesme amacıyla, grupla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik ikinci tur yaptırımları açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, yeni yaptırımların İran'ın Hamas'a mali, lojistik ve operasyonel destek sağlamadaki rolünü vurguladığı belirtildi. Bu kişiler arasında Hamas'ın İran'daki bir temsilcisi ve İran Devrim Muhafızları üyeleri de bulunuyor.

Kuruluştan yapılan açıklamada "Bugün duyurduğumuz yaptırımlar, ABD'nin terörle mücadele yaptırım yetkilerimizi kullanarak ve Hamas'ın uluslararası finans sisteminden yararlanmasını engellemek için küresel ortaklarımızla birlikte çalışarak Hamas'ın finansman ağlarını çökertme kararlılığının altını çizmektedir." denildi.

ABD'nin yaptırımları ile hedef alınanlar arasında Hamas ile İran hükümeti arasında irtibatı sağlayan kişi olarak tanımlanan Halid Kaddumi ile Hamas üyelerini eğitmek ve onlara yardım etmekle suçlanan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü yetkilileri Ali Morshed Shirazi ve Mostafa Mohammad Khani de bulunuyor.

ABD ayrıca aralarında Şehitler Vakfı olarak da bilinen İranlı Bonyad Shahid'in de bulunduğu onlarca kuruluşa aptırım kararı aldı. ABD'li yetkililer Filistin İslami Cihad ile bağlantılı olan bu grubun Gazze merkezli Al-Ansar Yardım Derneği aracılığıyla militanların ailelerine milyonlarca dolar aktardığını belirtti.

Etiketler abd iran hamas yaptırım
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