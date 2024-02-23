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ABD'den Rusya'ya dev yaptırım paketi

ABD'den Rusya'ya dev yaptırım paketi
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ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Rusya'ya yönelik 500'den fazla yeni yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD bugün açıklayacağı yeni yaptırımlarla Rusya'nın askeri sanayi kompleksini ve Rusya'nın istediği mallara erişimini kolaylaştıran üçüncü ülkelerdeki şirketlerini hedef alacağını söyledi.

Reuters'a röportaj veren ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, "Yarın burada, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzlerce yaptırımı uygulamaya koyacağız, ancak geri adım atmak ve bu eylemleri yapanın yalnızca Amerika olmadığını hatırlamak önemli" dedi.

Paket, Rusya'nın 2022'de on binlerce insanı öldüren ve şehirleri yok eden Ukrayna'yı işgalinin ardından ABD ve müttefikleri tarafından Moskova'ya yönelik açıklanan binlerce yaptırımın sonuncusu olacak.

ABD Kongresi'nin Kiev'e ek güvenlik yardımını onaylayıp onaylamayacağı konusunda belirsizlik devam ederken, ABD ve müttefikleri Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye çalışıyor.

Hazine Bakanlığı Aralık ayında Rusya ekonomisinin yaptırımlardan etkilendiğini ve 2022'de yüzde 2,1 oranında daraldığını söyledi.

Reuters

Etiketler abd Rusya yaptırım Vladimir Putin
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