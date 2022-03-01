ABD'den Rusya'ya ''gülmeyeceksiniz'' yaptırımı

Warner Bros, Disney ve Sony, Ukrayna'nın savaşından sonra Rus sinemalarında film gösterimini durdurdu.

The Batman, Turning Red ve Morbius gibi büyük filmlerin vizyonda olması artık Rusya’da planlandığı gibi devam etmeyecek.

Dünyanın dört bir yanında hükümetler Ukrayna’ya savaş açan Moskova'ya karşı yaptırımlarını artırmaya devam ediyor.

Son günlerde, otomobil üreticileri ve enerji devleri de dahil olmak üzere küresel şirketler, Rusya ile ticari bağlarını kesti.

RUSYA’YA GÖSTERİ YAPTIRIMI

Warner Bros'un gişe rekorları kıran Batman filmi, cuma günü Rusya'da vizyona girecekti.

Batman’in bir sözcüsü, "Ukrayna'daki insani kriz ışığında, WarnerMedia uzun metrajlı filmi 'The Batman'in Rusya'da gösterimini duraklatıyor" dedi.

Bu arada Disney, Pixar animasyon filmi Turning Red'in Rusya'da çıkışını erteledi.

Disney yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, "Ukrayna'nın sebepsiz yere savaşa sokulması ve trajik insani kriz göz önüne alınarak, adı geçen filmlerin Rusya'daki sinemalarda gösterimini durduruyoruz" denildi.

Eğlence sektöründe önemli bir paya sahip olan Disney, "Mültecilere acil yardım ve diğer insani yardımlar" sağlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.

Sony, Marvel uyarlaması Morbius filmini, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından sonra Rusya piyasasına sürülmesini durdurdu.

BBC’ye verilen bir demeçte, "Ukrayna'da devam eden askeri harekat ve bu bölgede ortaya çıkan belirsizlik ve insani kriz göz önüne alındığında, Rusya'da planlanan tiyatro yayınlarımızı durduracağız. Düşüncelerimiz ve dualarımız etkilenen herkesle birlikte ve bu krizin hızla çözülmesini umuyoruz" diye devam etti.

Netflix, devlet destekli kanalları taşımanın yeni Rus kurallarına uymayacağını söyledi.

Bir Netflix sözcüsü, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok" dedi.

Teknoloji platformları Twitter ve Facebook, Rusya Ukrayna savaşı hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlandıkları için platformlarında Rus devlet destekli haber kaynağı bilgilerinin varlığını sınırlamak için harekete geçti.

Facebook'un ana çatısı Meta, Avrupa Birliği'nde devlete ait medya kuruluşları RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağını açıklamıştı.

Sosyal medya platformu Twitter’da, Rus devlet medyasıyla bağlantılı paylaşımlar yapan tweet'lere uyarı ekleyeceğini söyledi.

Twitter'ın site bütünlüğü başkanı Yoel Roth, platformun günde bu medya kuruluşlarına bağlantı paylaşan 45 binden fazla tweet gördüğünü söyledi.