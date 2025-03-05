ABD'den Ukrayna'ya bir darbe daha
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CIA Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkana Donald Trump’ın Ukrayna ile istihbarat paylaşımının ve askeri yardımın durdurulması talimatı verdiğini açıkladı.
ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu. CIA Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkana Donald Trump’ın Ukrayna ile istihbarat paylaşımının ve askeri yardımın durdurulması talimatı verdiğini açıkladı. Ratcliffe, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu belirtti.
Ratcliffe, söz konusu kararın geçici olduğunu ve ABD'nin yeniden "Ukrayna ile omuz omuza çalışacağını" söyledi.
İHA
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