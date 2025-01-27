  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. AB'den Gürcistan'a vize şoku

AB'den Gürcistan'a vize şoku

AB'den Gürcistan'a vize şoku
Güncelleme:

Avrupa Birliği, Gürcü diplomatların ve bazı yetkililerin AB'ye vizesiz seyahatlerine imkan veren uygulamayı askıya aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nden yapılan açıklamada, Brüksel'de toplanan dışişleri bakanlarının AB-Gürcistan vize kolaylaştırma anlaşmasının bazı bölümlerini askıya almaya karar verdiği duyuruldu. Açıklamada, bu kararın Gürcü diplomatların ve yetkililerin AB'ye seyahat ederken vize başvurusunda bulunmak zorunda kalmasına yol açabileceği belirtilerek, uygulamanın AB topraklarında düzenlenen resmi toplantılara ve diğer etkinliklere katılan Gürcistan resmi delegasyonlarının üyelerini, Gürcistan'ın ulusal ve bölgesel hükümetleri ile parlamentolarının üyeleri ile Gürcistan Anayasa Mahkemesi üyelerini ve diplomatik pasaport sahiplerini kapsayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Gürcistan vatandaşlarının kısa süreli konaklamalar için AB'ye seyahat ederken vize muafiyetinden yararlanmaya devam edeceği bildirildi. Açıklamada, ayrıca kararın AB'ye katılım müzakerelerini askıya alan ve bu kararı protesto eden halka şiddetle yanıt veren Tiflis yönetimine yönelik tedbirler kapsamında alındığı aktarıldı.

 

DHA

Etiketler Avrupa Birliği Gürcistan  vize serbestisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankada parası olanlara kötü haber: TL mevduatlarında banka faizleri eridi Bankada parası olanlara kötü haber: TL mevduatlarında banka faizleri eridi Erdoğan'ın adaylığı, CHP'nin adayı, partilerin oy oranı ve Cumhurbaşkanlığı seçimi... Erdoğan'ın adaylığı, CHP'nin adayı, partilerin oy oranı ve Cumhurbaşkanlığı seçimi... Sakın ''kredi kartı limitim çok yüksek'' diye sevinmeyin! Sakın ''kredi kartı limitim çok yüksek'' diye sevinmeyin! Kartalkaya'daki yangın faciasının nedeni ortaya çıktı Kartalkaya'daki yangın faciasının nedeni ortaya çıktı Gezegenlerin sıralanışı Türkiye'den de izlendi Gezegenlerin sıralanışı Türkiye'den de izlendi İstanbul'da bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğlu 5 yerinden bıçaklandı İstanbul'da bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğlu 5 yerinden bıçaklandı 200 şirket haftada 4 gün çalışma kararı aldı 200 şirket haftada 4 gün çalışma kararı aldı Bursa'da korkutan deprem Bursa'da korkutan deprem Burası Türkiye'nin tatil cenneti Muğla kıyıları... Onlarcası birarada! Burası Türkiye'nin tatil cenneti Muğla kıyıları... Onlarcası birarada! Tuğba Ekinci'den kadınları ayağa kaldıran açıklamalar Tuğba Ekinci'den kadınları ayağa kaldıran açıklamalar
Sosyal güvenlik uzmanından emeklilik hayali kuranlara kritik uyarı! Sosyal güvenlik uzmanından emeklilik hayali kuranlara kritik uyarı! Sergen Yalçın'dan Galatasaraylıları kızdıracak iddia Sergen Yalçın'dan Galatasaraylıları kızdıracak iddia Piyasalara DeepSeek bombası düştü, dev şirketlerin hisseleri çakıldı Piyasalara DeepSeek bombası düştü, dev şirketlerin hisseleri çakıldı Eski AK Partili vekilden Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları hakkında skandal suçlama Eski AK Partili vekilden Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları hakkında skandal suçlama Kim Milyoner Olmak İster'de beyin yakan matematik sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de beyin yakan matematik sorusu! Kızılcık Şerbeti'nde bir ''skandal'' ifşa daha Kızılcık Şerbeti'nde bir ''skandal'' ifşa daha Türkiye yeni günde yine bir facianın eşiğinden döndü: Yaralılar var Türkiye yeni günde yine bir facianın eşiğinden döndü: Yaralılar var İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ''heybedeki turp'' deyip o ismin adını verdi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ''heybedeki turp'' deyip o ismin adını verdi! Köyün köpekleri faciayı önledi: Bugün bir kabusa uyanabilirdik! Köyün köpekleri faciayı önledi: Bugün bir kabusa uyanabilirdik! Türkiye'de şimdi de Sarı Serum alarmı verildi: 1.500 TL'lik yeni ölüm tuzağı Türkiye'de şimdi de Sarı Serum alarmı verildi: 1.500 TL'lik yeni ölüm tuzağı