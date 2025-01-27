AB'den Gürcistan'a vize şoku

Avrupa Birliği, Gürcü diplomatların ve bazı yetkililerin AB'ye vizesiz seyahatlerine imkan veren uygulamayı askıya aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nden yapılan açıklamada, Brüksel'de toplanan dışişleri bakanlarının AB-Gürcistan vize kolaylaştırma anlaşmasının bazı bölümlerini askıya almaya karar verdiği duyuruldu. Açıklamada, bu kararın Gürcü diplomatların ve yetkililerin AB'ye seyahat ederken vize başvurusunda bulunmak zorunda kalmasına yol açabileceği belirtilerek, uygulamanın AB topraklarında düzenlenen resmi toplantılara ve diğer etkinliklere katılan Gürcistan resmi delegasyonlarının üyelerini, Gürcistan'ın ulusal ve bölgesel hükümetleri ile parlamentolarının üyeleri ile Gürcistan Anayasa Mahkemesi üyelerini ve diplomatik pasaport sahiplerini kapsayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Gürcistan vatandaşlarının kısa süreli konaklamalar için AB'ye seyahat ederken vize muafiyetinden yararlanmaya devam edeceği bildirildi. Açıklamada, ayrıca kararın AB'ye katılım müzakerelerini askıya alan ve bu kararı protesto eden halka şiddetle yanıt veren Tiflis yönetimine yönelik tedbirler kapsamında alındığı aktarıldı.

DHA