ABD'nin İsrail aşkının altından bakın ne çıktı

ABD'nin, “İran'dan gelebilecek tehlikelere karşı”, İsrail'de varlığını yalanladığı gizli bir askeri üssü olduğu iddia edildi.

ABD'nin The Intercept sitesinin haberinde, ABD Savunma Bakanlığının, İsrail’in güneyindeki Necef Çölü'ndeki Har Keren Dağı’nın tepesinde yer alan “gizli bir üssün inşasına sessizce devam ettiği” belirtildi. Haberde, Necef Çölü'nde Gazze'ye 32 kilometre uzaklıkta yer alan “Site 512” kod adlı ABD üssünün, İsrail’e yönelik olası füze saldırıları izleyen bir radar tesisi olduğu kaydedildi.

Ancak “Site 512″nin, 7 Ekim’de İsrail'e binlerce Hamas roketi fırlatıldığında, bunların hiçbirini algılamadığı çünkü “bin kilometreden fazla uzaktaki İran’a odaklandığı” vurgulandı.

Haberde, ABD yönetiminin, “Hamas’a karşı savaşta İsrail’e asker gönderme planlanın olmadığını” açıklamasına karşılık, İsrail’de gizli bir ABD askeri varlığının zaten bulunduğuna dikkati çekildi. ABD Savunma Bakanlığının, İsrail'de “yaşam destek alanı” inşası için 2 Ağustos’ta yaptığı 35,8 milyon dolarlık bir sözleşmede, bu üsse dolaylı olarak atıfta bulunduğu aktarıldı.

ABD’DE İSRAİL’E MİLYARLARCA DOLARLIK DESTEK PLANI

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisine Cumhuriyetçiler tarafından, İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketini içeren yasa tasarısı sunuldu.

Cumhuriyetçiler, İsrail’e “Hamas’a karşı savaşında” ihtiyacı olduğu fonun sağlanması amacıyla 14,3 milyar dolar yardım gönderilmesine yönelik yasa tasarını kamuoyu ile paylaştı. Söz konusu yardım kapmasında, İsrail’in “Demir Kubbe” ve “Davut Sapanı” hava savunma sistemleri için 4 milyar dolar, “Demir Işın” hava savunma sistemi için 1,2 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı yazılı açıklamada söz konusu tasarıyı eleştirdi. Tasarının maddelerinin, Beyaz Saray’ın bütçe teklifinin “altını oyduğunu” savunan Jean-Pierre, “Ulusal çıkarlarımızı politize etmek, umutsuz bir girişimdir.” ifadesini kullandı. (AA)



