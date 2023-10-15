Aliyev Hankendi'de Azerbaycan bayrağını göndere çekti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hankendi (Stepanakert) Ağdere ile Serseng Baraj Gölü'nde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Eylül'deki anti-terör operasyonunda Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen Hankendi, Ağdere şehri ve Serseng Baraj Gölü'nü ziyaret ettiği belirtilirken, Hankendi ve Serseng Baraj Gölü'nde Azerbaycan bayrağını göndere çektiği bildirildi.
Hankendi, daha önce Dağlık Karabağ'ın başkenti olarak bilinirken, Stepanakert adıyla anılıyordu.
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