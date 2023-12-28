Altun ve Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesini soykırım olarak nitelemesine Ankara'dan sert tepki geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye'nin terörle mücadelesini "soykırım" olarak nitelemesine Ankara'dan art arda tepkiler geldi.

ÇELİK: NETANYAHU BİR GÜN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan sözleri yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail Başbakanı Netanyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesidir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir."

''FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN MEŞRU HAKLARINI ELDE ETMELERİ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Çelik, İsrail'in Filistin'deki işgalinin tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını içerdiğini belirtti.

Netanyahu yönetiminin, Filistinli sivilleri bombaladığını, öz topraklarından göç etmeleri gerektiğini söylediğini, can korkusuyla göç halindeyken onları yine bombaladığını, son çare olarak sığındıkları hastaneleri dahi bombaladığını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız, insanlık değerleri ve insanlık vicdanı adına tüm dünyaya seslenirken, Netanyahu ise insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisidir. Filistin'deki çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmayı sürdürecek, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz."

ALTUN: NETANYAHU, SOYKIRIMLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEYEBİLECEK SON KİŞİDİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, İsrail Başbakanı'nı sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altun, "Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir." dedi.

İsrail'in savaş suçu işlediğini belirten Fahrettin Altun, "Dünya onu durduramasa da tarih onu savaş suçlusu olarak yargılayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında en son konuşacak kişi olduğunu da belirten Altun, "Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı 40 yılı aşkın süredir mücadele etmekteyiz. Tıpkı Netanyahu gibi sivilleri ve çocukları ayrım gözetmeksizin katleden PKK'ya karşı Kürt vatandaşlarımız bizzat mücadele etmiştir." ifadelerini kullandı.