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  3. Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek

Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek

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Gürcistan'ın Batum şehrinde Apple mağazasından iPhone 14 Pro Max çalındı. Şüphelinin Türk vatandaşı olduğu belirtilirken, hırsızla ilgili bilgi ulaştırana bin dolar ödül verileceği duyuruldu.

Cep telefonu fiyatları yurt dışında daha uygun olunca Türkiye’nin birçok şehrinden günübirlik gelenler, Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor. Batum’da bulunan Apple mağazalarında da yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle Türk müşterilerin yoğunluğu ile karşılaşan mağazalar, telefon satışlarına yetişemiyor. Bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığını açıklayan mağaza, olaya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti.

İHA

Etiketler apple gürcistan batum
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