Aracıyla kalabalığın arasına daldı: Onlarca ölü ve yaralı var

Çin'in Guangdong eyaletinde bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Çin'in Guangdong eyaletinde bir sürücü, aracıyla kalabalığın arasına daldı.



Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, kaza, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi.

SUV tipi aracını açık havada yürüyüş yapanların üzerine süren kişi; 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Adının Fan Mou olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı; şüphelinin, ilk ifadesinde eşinden boşandığını, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttiği aktarıldı.

Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görgü tanığı Chen, yürüyüş grubunun spor merkezinin etrafındaki üçüncü turunu tamamladığını, aracın aniden yüksek hızla üzerlerine doğru geldiğini belirtti.

İlk bilgilere göre sürücünün saldırıyı eşiyle arasındaki boşanma anlaşmasından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise yaralıların tedavisi için tüm güçlerin kullanılması, sorumluların ise yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.

Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.