Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den barfiks şov!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barfiks çektiği görüntüleri eşi sosyal medya hesabından paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 60’ıncı yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı. Aliyev’in barfiks çektiği görüntüleri eşi, sosyal medya hesabından paylaştı. Aliyev barfiksi tamamladıktan sonra kameraya dönerken ‘‘15 defa 60 yaşında’’ diyerek gülümsedi.
İşte o görüntüler:
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