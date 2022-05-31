Bakan Çavuşoğlu: Almanya ve Fransa'ya nota verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ve Fransa'da PKK terör örgütünün gösterilerine ilişkin ''İki ülkenin büyükelçileri çağrıldı ve nota verildi'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği üzerine açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Temaslarımızda niye karşı olduğumuzu açıklıyoruz. Terörle mücadelemize destek taahhüdünde bulunmalılar" diye konuştu.

"Finlandiya'ya görece olarak daha sıcak bakabiliriz" diyen Çavuşoğlu, "Terör kanunlarını değiştirmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

ALMANYA VE FRANSA'DA PKK GÖSTERİLERİ

Almanya ve Fransa'da PKK gösterileri üzerine konuşan Dışişleri Bakanı, "İki ülkenin büyükelçileri çağrıldı ve nota verildi" açıklamasında bulundu.

SURİYE’NİN KUZEYİNE OLASI OPERASYON

Suriye’nin kuzeyine olası operasyona dair konuşan Çavuşoğlu, “Saldırılar sürerken elimiz kolumuz bağlı kalmayız” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı, "Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Terör tehdidini içerde ve dışarda, Suriye'de de, nerede olursa olsun temizlemek bizim görevimiz" açıklamasında bulundu.

EGE ADALARININ SİLAHLANDIRILMASI

Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırması üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Gerekli uyarıları yaptık, BM'ye iki mektup gönderdik" dedi.

Dışişleri Bakanı, "Yunanistan bu ihlaller konusunda geri adım atmazsa adaların egemenliğini tartışmaya açacağız" diye konuştu.

MİÇOTAKİS'İN ABD'DEKİ KONUŞMASI

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'de yaptığı konuşma üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Bir NATO müttefikine karşı lobi yapıyorlar. Yunanistan ile ortak mekanizmayı sonlandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunan siyasetçiler her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar" dedi.