Cenevre'de 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferansa katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Çavuşoğlu, ''Kıbrıs’ta çözüm, iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı. Tüm bölge için barış ve istikrar ancak Ada’daki iki devletin işbirliğiyle mümkün olabilir'' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde sürüyor. Konferansta Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki ikinci gün temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel sekreteri Guterres, düzenlenen konferans öncesi BM Cenevre Ofisi'ne giriş yapan ülke temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından Guterres'in başkanlığında ilk toplantı başladı. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias katıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BARIŞ VE İSTİKRAR İKİ DEVLETİN İŞBİRLİĞİYLE MÜMKÜN OLABİLİR

Görüşmeyi, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuran Çavuşoğlu, "Gayriresmi 5+BM toplantısına ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştük. Kıbrıs’ta çözüm, iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, tüm bölge için barış ve istikrarın ancak Ada’daki iki devletin iş birliğiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

HEYET RESEPSİYONDA BULUŞTU

Kıbrıs’ta taraflar ve garantör ülkelerin temsilcileri akşam Guterres’in onurlarına verdiği resepsiyonda bir araya geldi. 3 günlük planlanan ve yoğun güvenlik önlemleri altında süren zirvenin Guterres’in inisiyatifiyle bir gün uzaması da gündeme geldi. Zirvenin uzamasının, tarafların görüşlerinde yakınlaşma olmasına bağlı olduğu belirtildi. Konferansın en önemli toplantısı bugün yapıldı. Garantör ülke dışişleri bakanları ve Kıbrıslı liderler bugün bir araya gelerek, sunuş konuşmalarının ardından Kıbrıs sorununa çözüm modelleri için ikili temaslarda bulundu.

DHA-AA