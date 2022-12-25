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Basketbol maçında facia: Maç sırasında tribün çöktü

Basketbol maçında facia: Maç sırasında tribün çöktü
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Mısır'ın başkenti Kahire'de bir spor salonunda oynanan basketbol maçı esnasında tribünlerin çökmesi sonucu en az 27 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Hassan Moustafa Spor Salonu'nda Al-Ahly ile Al Ittihad Alexandria takımlarının basketbol maçı sırasında yaşanan izdiham nedeniyle tribünler çöktü. Koltukların bir kısmının diğer izleyicilerin üzerine düşmesi sonucu en az 27 kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossam Abdel-Ghaffar, yaralıların vücutlarında meydana gelen çeşitli kırıklar nedeniyle hastaneye sevk edildiğini ve durumlarının kritik olmadığını söyledi.

Mısır Spor Bakanlığı Sözcüsü Mohamed Fawzi ise, Al Ittihad Alexandria takımının yer aldığı tribünde izdiham yaşandığını ve bu nedenle çökme meydana geldiğini belirtti.

Olayın ardından maç iptal edildi.

Etiketler mısır basketbol
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