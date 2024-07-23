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Biden'ın koronavirüs test sonuc ortaya çıktı

Biden'ın koronavirüs test sonuc ortaya çıktı
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Geçtiğimiz günlerde covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın son testinin negatif çıktığı açıklandı.

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden iyileşti. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın Covid-19 testinin negatif çıktığını açıklayarak, hastalık boyunca hayati bulgularının normal seyrettiğini ifade etti. O'Connor, Covid-19'un tekrarlanma durumuna karşı Biden'ın gözetim altında olmaya devam edeceğini belirterek, Biden'ın başkanlık görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

En son 18 Temmuz'da Covid-19'a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.

Etiketler Biden korona koronavirüs
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