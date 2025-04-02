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Binlerce gence ücretsiz tren bileti müjdesi

Binlerce gence ücretsiz tren bileti müjdesi
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AB Komisyonu, Türkiye'nin de aralarında olduğu ve Erasmus+ programıyla ilişkili ülkelerde ikamet eden 18 yaşındaki gençelere 36 bin ücretsiz tren bileti dağıtacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘DiscoverEU’ (AB'yi keşfet) ismi verilen program kapsamında gençlere 36 bin seyahat kartının sağlanacağı bildirildi. Açıklamada, başvuruların bugün başladığı, başarılı başvuru sahiplerinin ise 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2026 arasında 30 gün boyunca trenle Avrupa genelinde seyahat edebileceği kaydedildi.

1 Temmuz 2006 ile 30 Haziran 2007 arasında doğmuş olma, AB ülkeleri ile İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye gibi Erasmus+ programıyla ilişkili ülkelerde ikamet etme şartının arandığının belirtildiği açıklamada, başvuruların 16 Nisan TSİ 13.00'te sona ereceği aktarıldı.

DHA

Etiketler Avrupa Birliği ücretsiz tren bileti erasmus
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