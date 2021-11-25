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Bir Avrupa ülkesi daha kapanıyor

Bir Avrupa ülkesi daha kapanıyor

Artan koronavirüs vakaları Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor. Slovakya'da iki haftalık karantinaya uygulaması başlatıldı.

Slovakya Devlet Başkanı Zuzano Caputova, Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Caputova hastane çıkışı yaptığı açıklamada "Salgına karşı mücadelede kaybediyoruz. Acilen karantinaya ihtiyacımız var." dedi. 

Slovakya yaklaşık olarak 5.5 milyon nüfusa sahip iken, son 24 saat içinde 30 bin 175 test yapıldı. Bu testler sonucunda 10 bin 315 vaka tespit edildi.

Bakanlar Kurulu ise günlük vaka sayılarının artması üzerine alınacak kararları görüştü ve iki haftalık karantina kararı aldı. 

Buna göre,  okullar açık kalacak ancak temel ihtiyaç malzemeleri satan mağazalar dışındaki mağazalar kapalı olacak. Açık olacak mağazalarda ise test kontrolleri  sağlanacak. Hükümet 10 gün sonra salgının durumunu yeniden görüşecek.

Etiketler avrupa slovakya kapanma
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