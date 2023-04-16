Bir de liyakat nişanı verilmiş... Yüzlerce çocuk istismarı kanıtı çıktı

Almanya'da geçen yıl kasımda vefat eden Katolik rahip Edmund Dillinger'in evinde çocuk istismarı içeren yüzlerce fotoğraf bulundu.

Almanya'da geçen yıl kasımda vefat eden Katolik rahip Edmund Dillinger'in evinde çocuk istismarı içeren yüzlerce fotoğraf bulundu.

Rahip Dillinger'in yeğeni Steffen Dillinger, Rhein-Neckar-Zeitung'a yaptığı açıklamada, düzenlemek için girdiği amcasının evinde, 1960'lı yıllardan bu yana biriktirilmiş 700 kadar fotoğraf bulduğunu ifade etti.

Dillinger, "Birdenbire elimde beni şok içinde bırakan belgeler tuttum. Resimlerde reşit olmayanların yanı sıra gençler ve erkekler de görülüyor." dedi.

Dillinger'in yeğeni, amcasının mağdurlara yönelik cinsel istismarını anlaşılır bir şekilde yazdığı bir günlük bile bulduğunu kaydetti.

Rahip Dillinger, Afrika'da kalkınma yardımlarında bulunması nedeniyle Federal Liyakat Nişanı'na layık görülmüştü.

87 yaşında demans hastalığından ölen rahip Edmund Dillinger hakkında 2012 yılında reşit olmayanların fotoğraflarını çektiği ve onları istismar ettiğine dair iddialar ortaya çıkmış ancak zaman aşımı nedeniyle hakkında dava açılmamıştı.