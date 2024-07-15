Bir gecede milyoner oldu: Hesabındaki parayı görünce küçük dilini yuttu

Brezilya'da 4 çocuk babası bir otobüs şoförü, sadece 46 dolar olan banka hesabındaki 26,7 milyon doları görünce hayatının şokunu yaşadı. Birkaç saatliğine milyoner olan yaşlı adam parayı bankaya iade etti.

14 çocuk dedesi ve dört çocuk babası olan Brezilyalı Antonio Pereira, geçen yıl haziran ayında bir gece yatağa girdiğinde servetinin ne kadar değişeceğinden habersizdi. Ancak ertesi sabah kendini bir hata sonucu milyoner olarak buldu.

Brezilya'da basına konuşan adam, "O kadar çok sıfır belirdi ki korktum... Hayatımda böyle para görmedim" dedi.

Milyonlarca doların aniden ortaya çıkması hoş olurdu ancak beklenmeyen maddi kazanç, aslında başka bir banka hesabına gitmesi gereken hatalı bir transferin sonucu olarak ortaya çıktı.

Muhtemelen parayı alıp kaçacak çok kişi vardır ama Pereira kendini güvenilir bir insan olarak görüyor, bu yüzden paranın herhangi bir kısmını çekmeyi hiç düşünmedi.

Pereira, "Evime gittim ve karıma, 'Zengin olduk' dedim. Ama karım da hemen, 'Geri verelim' dedi" diye konuştu.

Otobüs şoförü adam daha sonra 25 yıldır müşterisi olduğu bankaya giderek parayı iade etti.

Pereira, "Akşam saat dokuzda para benim hesabımdan onların hesabına geçti" ifadelerini kullandı. Yaşlı adam gün bitmeden milyonerlik statüsünü tamamen kaybetti.