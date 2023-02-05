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Bir ülke karıştı! Halk sokağa döküldü: Hükümet protestoları sürüyor

Bir ülke karıştı! Halk sokağa döküldü: Hükümet protestoları sürüyor
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etmek isteyen göstericiler Kaplan Caddesi ve Habima Meydanı'nda toplandı.

ÜLKE GENELİNDE GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR
Göstericiler ellerinde, "Öleceğiz ve diktatörlüğü kabul etmeyeceğiz", "Hükümeti değiştireceğiz, yanlış nesle düştünüz" yazılı pankartlarla sloganlar attı. Protestoların ardından kentin ana caddeleri trafiğe kapatılırken, Kudüs, Hayfa ve Be'er Sheva da dahil olmak üzere ülke genelinde gösteriler düzenleniyor. 

Etiketler hükümet protesto halk istail
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