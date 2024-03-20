  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bir ülkede daha elektronik sigara yasaklanıyor

Bir ülkede daha elektronik sigara yasaklanıyor

Bir ülkede daha elektronik sigara yasaklanıyor
Güncelleme:

Yeni Zelanda'da elektronik sigara kullanımını yasaklama düzenlemesi yapılacağı açıklandı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakan Yardımcısı Casey Castello yaptığı açıklamada, ülkedeki genç nüfusun elektronik sigara kullanımındaki artışın, aileler, öğretmenler ve sağlık çalışanları için endişe verici düzeyde olduğunu söyledi.

Castello, reşit olmayanları elektronik sigara kullanımından uzak tutmak istediklerini ve bunun için yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

Elektronik sigara kullanımını yasaklamayı öngören düzenlemede, 18 yaş altındakilere elektronik sigara satan ticari işletmelere 60 bin dolara kadar para cezası verilebileceği aktarıldı.

Elektronik sigaralarda çocuk güvenlik kilidi bulundurulmasının Ağustos 2023'ten itibaren zorunlu olduğu Yeni Zelanda'da, ürünün pazarlamasında "pamuk şeker", "çilek jöleli kek" gibi dikkati çekici isimlerinin kullanımı da yasaklanmıştı.

Etiketler ülke sigara yasak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem geri döndü, son haliyle şaşırttı Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem geri döndü, son haliyle şaşırttı Anahtar teslim töreninde ilginç anlar: Depremzede ''görmedik'' dedi AK Partili Kirişçi müdahale etti Anahtar teslim töreninde ilginç anlar: Depremzede ''görmedik'' dedi AK Partili Kirişçi müdahale etti Emeklilik sistemi değişiyor; yaşa göre maaş dönemi başlıyor Emeklilik sistemi değişiyor; yaşa göre maaş dönemi başlıyor İstanbul'da kan donduran sapıklık: Çocukların kabusu suçunu itiraf etti İstanbul'da kan donduran sapıklık: Çocukların kabusu suçunu itiraf etti İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son seçim anketi açıklandı İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son seçim anketi açıklandı Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi İşte Türkiye'de 2. elde en çok ilan verilen 10 otomobil İşte Türkiye'de 2. elde en çok ilan verilen 10 otomobil