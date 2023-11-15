  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Birleşmiş Milletler, Gazze için 5. kez toplanıyor

Birleşmiş Milletler, Gazze için 5. kez toplanıyor

Birleşmiş Milletler, Gazze için 5. kez toplanıyor
Güncelleme:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu saldırıları devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki insani duruma ilişkin sunulan ve veto edilen 4 tasarının ardından, 5. karar tasarısını oylayacak.

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları 40 gündür sürerken BM Güvenlik Konseyi, bölgedeki insani durumu görüşmek için yeniden toplanıyor.

Gazze için 5. tasarı
Toplantıda, Malta tarafından sunulan karar tasarısı oylanacak. Söz konusu karar tasarısı, Gazze Şeridi’ndeki insani durumla ilgili 5’inci karar tasarısı olacak.

Karar tasarısı, genişletilmiş insani duraklamalar, sınırsız yardım dağıtımı, tıbbi tahliyeler ve Gazze'de tutulan esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunarak, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka riayet etmesi gerektiğini vurguluyor.

Daha önceki 4 tasarı veto yedi
Gazze Şeridi’ndeki insani durumla ilgili olarak daha önce yapılan 4 oylama, ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’nin veto yetkisine sahip olduğu Güvenlik Konseyi'nde başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Brezilya tarafından hazırlanan ve insani duraklama çağrısında bulunan ilk karar tasarısı, "İsrail'in meşru müdafaa hakkından bahsetmediği" gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.

ABD tarafından hazırlanan ve İsrail'in "meşru müdafaa hakkını" ifade eden ancak “insani duraklama çağrısında bulunmayan” bir sonraki karar tasarısı ise Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti.

Rusya tarafından hazırlanana 3’üncü ve 4’üncü karar tasarıları veto edilmemiş ancak konsey tarafından onaylanması için gereken 9 oya ulaşamamıştı.

Son karar tasarısında da İsrail'in "meşru müdafaa hakkı" belirtilmediği için ABD'nin nasıl oy kullanacağı belirsiz. Oylamanın New York'ta yerel saatle 15.00 sıralarında yapılması bekleniyor.

Etiketler gazze bm toplantı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Define avcılarına suçüstü... Bakın nerede yakalandılar
Türkiye'de üretilen Renault Clio'ya zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
AK Parti'ye yakın isim emekli maaşı zammını açıkladı
Muğla'da 1900 yıllık ayak izleri ortaya çıktı
Otoyolda ters şerit dehşeti: 3 ölü var!
TÜRK-İŞ, asgari ücret pazarlığına 4 işçiyle katılacak
Erdoğan: Artık ecelin geliyor Netanyahu
Çinli elektrikli otomobil üreticisi, Türkiye'de satışlara başlıyor!
Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma
Trafikte bisikletli kadını mastürbasyon yaparak taciz etmişti; tutuklandı