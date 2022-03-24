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BMGK'da Rusya'nın teklifi reddedildi! Sadece bir ülke destekledi

BMGK'da Rusya'nın teklifi reddedildi! Sadece bir ülke destekledi

Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı kabul edilmedi. Tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser kaldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkat çeken bir oturum düzenlerken, Rusya bu oturumun "siyasileştirildiği" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyine kendi tasarısını getirdi. Rusya, Ukrayna'daki savaşın sorumlusundan hiç bahsetmeyen ancak ülkede "kötüye giden insani durumdan endişe duyulan" tasarısını BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sundu.

9 OYU ALAMADI, ÇİN DESTEK VERDİ
15 üyeli konseyde tasarıya sade Rusya ve Çin destek verirken, 13 ülke ise çekimser kaldı. Rusya'nın tasarısı BM Güvenlik Konseyinde gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi. BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için en az 9 "evet" oyu kullanılması ve konseyin 5 daimi üyesinin veto etmemesi gerekiyor.

SALDIRILARIN SORUMLUSUNDAN BAHSEDİLMEDİ
Rusya'nın BMGK'ye sunduğu, sivillere yönelik saldırıların güçlü bir şekilde kınandığı ve kötüye giden insani durumdan endişe duyulan tasarıda, saldırıların sorumlusundan hiç bahsedilmiyordu.

YENİ TASARI GÖRÜŞÜLÜYOR
Öte yandan BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken ve daha fazla yardım çağrısı yapan Rusya'nın diplomatik izolasyonunu derinleştirecek yeni bir tasarıyı görüşüyor ve bu hafta içinde oylamaya hazırlanıyor.

AA

Etiketler birleşmiş milletler rusya ukrayna
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