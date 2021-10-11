  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro stada alınmadı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro stada alınmadı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro stada alınmadı

Koronavirüse inanmayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aşı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadı.

Brezilya'da yayın yapan Metropoles'teki videoya göre, tatil için Sao Paulo'da bulunan Bolsonaro, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.

"AŞI OLANLARDAN DAHA FAZLA ANTİKORUM VAR"
Santos taraftarı olan Devlet Başkanı Bolsonaro, stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var." sözleriyle dile getirdi.

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izlemesi için Kovid-19 aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.

AŞI AÇIKLAMASI
Kovid-19'u atlattığı için aşı olmak istemeyen Bolsonaro, "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya." demişti.

Bolsonaro, Kovid-19 salgını süresince yaptığı açıklamalar ve Kovid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti.

Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Etiketler brezilya koronavirüs aşısı Jair Bolsonaro stat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili isme ait midibüs alev alev yandı
MHP'li belediyenin milyonluk tuğrası tartışma yarattı
Şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi
Yargı dizisinde herkesin gözünden kaçan hata!
Gözü dönen adam balkondan ateş açtı: 2 bekçi yaralı
Piyasaların tansiyonu düşmüyor! İşte rekor kıran dolarda son durum
43 ilin geçiş noktası yine kilitlendi
Gülşen transparan sahne kıyafetiyle büyüledi
Suriye'de füzeli saldırı: 2 polisimiz şehit oldu
Trende kan donduran olay! 8 kişi kadına sırayla tecavüz etti