Bu yılın ilk kuş gribi görüldü: 40 bin tavuk aynı anda itlaf edildi

Şili'nin merkezinde bulunan Rancagua'da bulunan bir fabrikada kuş gribi tespit edilmesi sonucu yetkililer önlem almaya başladı.

Şili'de geçen yılın sonlarından beri çoğunlukla vahşi hayvanlarda görülen kuş gribine bu senede rastlandı. Bu yılın ilk vakasına Şili'nin merkezindeki Rancagua'da et üreticisi Agrosuper'e ait bir fabrikada tespit edildi.

YETKİLİLER ÖNLEM ALDI

Yetkililer tavuk ihracatını 28 gün boyunca askıya aldığını duyurarak fabrikada bulunan 40 bin tavuğu birden itlaf etti. Tavukların hepsi toplu şekilde gömüldü.