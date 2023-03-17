  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bu yılın ilk kuş gribi görüldü: 40 bin tavuk aynı anda itlaf edildi

Bu yılın ilk kuş gribi görüldü: 40 bin tavuk aynı anda itlaf edildi

Bu yılın ilk kuş gribi görüldü: 40 bin tavuk aynı anda itlaf edildi
Güncelleme:

Şili'nin merkezinde bulunan Rancagua'da bulunan bir fabrikada kuş gribi tespit edilmesi sonucu yetkililer önlem almaya başladı.

Şili'de geçen yılın sonlarından beri çoğunlukla vahşi hayvanlarda görülen kuş gribine bu senede rastlandı. Bu yılın ilk vakasına Şili'nin merkezindeki Rancagua'da et üreticisi Agrosuper'e ait bir fabrikada tespit edildi.

YETKİLİLER ÖNLEM ALDI

Yetkililer tavuk ihracatını 28 gün boyunca askıya aldığını duyurarak fabrikada bulunan 40 bin tavuğu birden itlaf etti. Tavukların hepsi toplu şekilde gömüldü.

Etiketler kuş kuş gribi şili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Adnan Oktar'ın villası dudak uçuklatan bir rakama satıldı
Alara büyüdü! Ebru Gündeş gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla görüntülendi
Yargı dizisinde Pars'ın yerine gelen isim belli oldu
Selin vurduğu Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ün balıkları ne oldu ?
Kahramanmaraş ve Bolu için uyarmıştı, şimdi bir ili daha uyardı
AK Parti'nin ''yeni ekonomi modeli'' hakkında çok konuşulacak iddia
Şanlıurfa'da sel böyle vurdu! Korkunç görüntü ortaya çıktı
Sel felaketini kadını koruyan yasaya bağladı
Yenilenen İBB seçimlerini doğru tahmin eden Themis son seçim anketini açıklandı
Gezici'nin seçim anketi canlı yayını karıştırdı