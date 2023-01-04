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Büyük tehlike: Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı

Büyük tehlike: Çocukların esrar tüketimi yüzde 15 arttı
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Yapılan araştırmalar esrar tüketiminin bazı eyaletlerde serbest bırakılmasının ardından 2017-2021 arasında çocukların esrar içeren gıda tüketimlerinin 15 kat arttığını ortaya koydu.

ABD’de birçok eyalette çocukların esrar içeren gıda tüketiminin arttığı gündeme geldi.

Esrarın çoğu eyalette yasal hale gelmesinin ardından çocukların tüketimi üzerine yapılan araştırmada, 2017'de 5 yaş ve altındaki yaklaşık 200 çocuğun esrar içeren gıdalar tükettiği, bu sayının 2021'de 3 bin 50'ye çıktığı ortaya konuldu.

Şeker ve çikolata gibi ürünlere esrar katılıyor
NPR'nin haberine göre, uzmanlar esrarın kurabiye, şeker ve çikolata gibi gıdalar ile çocuklara çekici gelen yiyecek ürünlerinde görüldüğüne dikkati çekti.

7 bin çocuk esrar tüketti
AA’nın haberine göre; 2017-2021 yıllarında gıdalar yoluyla esrar tükettiği tespit edilen çocuk sayısı yaklaşık 7 bini buldu.

Bu tüketimlerin hiçbirinin ölümle sonuçlanmadığı kaydedildi.

Fakat, çocukların yüzde 8'inin yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Esrar tüketimi nedeniyle hastalanan çocuklarda kusma, çarpıntı, depresyon ve koma gibi belirtilerin görüldüğü kaydedildi.

Esrara erişim yüzde 90
Uzmanlar, esrar içeren gıdalara erişimin yüzde 90 oranında evlerde gerçekleştiği sonucuna vardı.

Bu ürünlerin çocukların ulaşamayacağı alanlarda muhafaza edilmesi tavsiye edildi.

Çalışmanın başladığı 2017'de ABD'nin 9 eyaletinde esrar yasalken Mayıs 2020'de bu sayı 18'e yükselmişti. Araştırmanın sonuçları, The Journal of Pediatrics dergisinde yayınlandı.

Etiketler esrar tüketim çocuklar
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