Camiye sığınmıştı! İsrailli haham ülkesine döndü

İstanbul’da kar yağışı sırasında mahsur kaldığı araçtan kurtarılarak İstanbul Havalimanı Ali Kuşçu Camii’ne götürülen ve geceyi camide geçiren İsrailli Haham İsrael Elbom’un görüntüleri gündem olmuştu.

Yahudiler için helal sertifikası olarak kabul edilen 'Kosher Sertifikasyonu' için denetleyici olarak İstanbul'a gelen 62 yaşındaki İsrailli Haham İsrail Elbom, işlerinin ardından geçen pazartesi günü ülkesine gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na hareket etti. Ancak havalimanı yolunda bastıran kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan Elbom, bölgeye ulaşan jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Getirildiği İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii'nde geceyi geçiren Haham Elbom, yolların açılmasıyla da bir otele yerleştirildi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

İsrael Elbom, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu akşam İsrail'e uçtu. Telaviv'e hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Haham Elbom, camiye sığındığı gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

"İLK KEZ BİR CAMİYE GİRDİM"

Kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kaldıklarını ve jandarmanın gelerek kendilerini kurtardığını belirten Elbom, "Bizi kurtararak otele götürdü. Fakat götürdükleri yer otel değildi bir camiydi. Orada uyudum. Beş saat camide kaldım. Sabah ibadet ettim. Herkes çok iyi davrandı bana. Hepimiz için şimdi ve gelecek zamanlar için savaş değil, barış istiyorum. Müslümanlar ve herkes için bunu istiyorum. Dünya böylece daha güzel olacak. Mesih'in bir an önce gelmesini istiyorum camideki tek Yahudi bendim. Camide çok iyi hissettim. Oradaki insanlar çok iyiydi. İlk kez bir camiye girdim, iyi ve rahat hissettim orada. Birbirimize seversek ve birbirimize gülümser ve daha iyi davranırsak her şey güzel olacak" dedi. (DHA)