  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Çöpten vahşet çıktı: Tam bin 86 insan kalıntısı

Çöpten vahşet çıktı: Tam bin 86 insan kalıntısı

Çöpten vahşet çıktı: Tam bin 86 insan kalıntısı
Güncelleme:

Kolombiya'da 4 bin çöp torbasının içinde 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu. Gustavo Petro, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor" dedi.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, toplu mezarda çöp torbaları içinde 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu. Cucuta kentindeki merkez mezarlıkta kazı yapan görevliler toplu mezar tespit etti. Yapılan incelemelerde 4 bin çöp torbasının içinde 1086 kişiye ait kalıntılar olduğu belirlendi.

Kayıp Kişileri Arama Birimi (UBPD) ve Özel Barış Yargısı'ndan (JEP) yapılan açıklamada, bulunan insan kalıntılarının "büyük ihtimalle" çatışma döneminde kaybolan kişilere ait olduğu kaydedildi. JEP Yargıcı Maria del Pilar Valencia da açıklamasında, durumun "dehşet verici" olduğunu ve kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, Cucuta'daki kalıntıların kaybolan kişilere ait olduğunu belirterek, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor" ifadesini kullandı.

Etiketler toplu katliam çöp insan parçası kemik parçası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür Çanakkale'yi işaret etti: Stres birikiminin belirtileri Prof. Dr. Naci Görür Çanakkale'yi işaret etti: Stres birikiminin belirtileri Yargıtay'dan WhatsApp mesajları için emsal karar Yargıtay'dan WhatsApp mesajları için emsal karar Meteoroloji uyardı: Göz gözü görmeyecek! Meteoroloji uyardı: Göz gözü görmeyecek! Gece yarısı uzman çavuş dehşeti: Ortalığı savaş alanına çevirdi! Gece yarısı uzman çavuş dehşeti: Ortalığı savaş alanına çevirdi! Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin dolar kuru beklentisi belli oldu Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin dolar kuru beklentisi belli oldu Şans oyunlarının şifresi çözüldü: Piyangodan 187 milyon TL kazandılar! Şans oyunlarının şifresi çözüldü: Piyangodan 187 milyon TL kazandılar! Sular çekildi, batık şehir gün yüzüne çıktı Sular çekildi, batık şehir gün yüzüne çıktı Yerel seçimlerde görülmemiş kumpas! CHP'li Ahmet Akın isyan etti Yerel seçimlerde görülmemiş kumpas! CHP'li Ahmet Akın isyan etti 200 kişiye mezar olan binadan geriye sadece bu kaldı 200 kişiye mezar olan binadan geriye sadece bu kaldı Güzel model Diyarbakır'da muhtarlığa adaylığını koydu Güzel model Diyarbakır'da muhtarlığa adaylığını koydu