Çöpten vahşet çıktı: Tam bin 86 insan kalıntısı

Kolombiya'da 4 bin çöp torbasının içinde 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu. Gustavo Petro, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor" dedi.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, toplu mezarda çöp torbaları içinde 1086 kişiye ait kalıntılar bulundu. Cucuta kentindeki merkez mezarlıkta kazı yapan görevliler toplu mezar tespit etti. Yapılan incelemelerde 4 bin çöp torbasının içinde 1086 kişiye ait kalıntılar olduğu belirlendi.

Kayıp Kişileri Arama Birimi (UBPD) ve Özel Barış Yargısı'ndan (JEP) yapılan açıklamada, bulunan insan kalıntılarının "büyük ihtimalle" çatışma döneminde kaybolan kişilere ait olduğu kaydedildi. JEP Yargıcı Maria del Pilar Valencia da açıklamasında, durumun "dehşet verici" olduğunu ve kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, Cucuta'daki kalıntıların kaybolan kişilere ait olduğunu belirterek, "Bu, Kolombiya halkının maruz kaldığı toplu katliamın göstergesi gibi duruyor" ifadesini kullandı.