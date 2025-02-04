Daha az çalışma, aynı maaş: Avrupa ülkesinde mesai süresi kısaldı

İspanya'da hükümet, haftalık çalışma süresini 40'tan 37,5 saate indirme kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek onaylanması için Meclis’e gönderilen haftalık çalışma saatinin 37,5'e indirilmesi kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Diaz, “Çalışma saatlerinin düşürülmesi ülkemizin modernleştirilmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Bakan Diaz, İspanya'da İşverenler Konfederasyonu’nun (CEOE) karşı çıkmasına rağmen işçi sendikaları ile varılan anlaşma sonrası açıklanan haftalık çalışma saatindeki indirimin, İspanyol toplumunun yaşam kalitesini iyileştireceğini ve emekçilere umut vereceğini belirterek, “Tarihi bir değişiklik” ifadesini kullandı.

Yolanda Diaz, 11 aylık müzakerenin ardından diyalogla bu kararın çıktığın kaydederek, çalışma saatlerinin dışında fazladan çalışmak ya da fazla mesai ücreti almadan çalışmanın önlenmesi için kontrollerin artırılacağını vurguladı. Diaz, “Çalışmak için yaşamıyoruz, yaşamak için çalışıyoruz. Önemli olan profesyonel bir faaliyette geçirdiğimiz zaman değil, hayatımızdır. Bu değişim daha iyi yaşamak, daha az çalışmak ve daha üretken olmakla ilgilidir” diye konuştu.