Dev bankadan çalışanları için aşı zorunluluğu kararı

ABD'nin en büyük bankalarından Morgan Stanley ve JPMorgan, çalışanlarının aşı olmasını zorunlu tutmaya hazırlanıyor.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, corona virüse karşı aşılanmayan çalışanlarının New York’taki ofislerine girmesini yasaklamaya hazırlanıyor. ABD’nin en büyük bankası olan JPMorgan da benzer bir açıklama yaparak çalışanlarına aşılamayı zorunlu kılabileceklerini belirtti.

Morgan Stanley, aşılanmayan personelinin ofise girmemesini ve uzaktan çalışmaya devam etmesini istiyor. Aşılanan personel ise maske ve mesafe önlemleri olmadan çalışabilecek.

Firma ‘aşılı personeli ofise almama’ politikasının amacının maskeye ve mesafeye ihtiyaç duymadan normal bir ofis ortamı yaratmak olduğunu söyledi.

Ofise dönüp dönmeme konusunda tereddüt edenlere tepki gösteren Morgan Stanley İcra Kurulu Başkanı James Gorman, bir konferansta “New York’ta bir restorana gidebiliyorsanız ofise gelebilirsiniz ve sizi ofiste istiyoruz” dedi.

Gorman, ofislerdeki çalışanların %90’ından fazlasının zaten aşılanmış olduğunu ve bu sayının yüzde 100’e yaklaşmasını beklediğini söyledi. Goldman Sachs ve JP Morgan gibi Wall Street’in büyük şirketleri geri dönüşü zorunlu kılarken Gorman Eylül’e kadar böyle bir zorunluluk olmadığını ancak Eylül’de ofis dolmazsa başka türlü konuşacağını söyledi.

JPMorgan da konu ile ilgili benzer bir çıkış yaptı. Şirket, çalışanların corona virüse karşı aşılanmasının gerekebileceğini söyledi. Yapılan açıklamada “Gelecekte, tüm çalışanların yasal gerekliliklere ve tıbbi veya dini düzenlemelere uygun bir corona aşı olmasını zorunlu kılabiliriz.”