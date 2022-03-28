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Dikkat çeken hamle: F-35 savaş uçağı için imzalar atıldı!

Dikkat çeken hamle: F-35 savaş uçağı için imzalar atıldı!

Kanada hükümeti, F-35 savaş uçaklarından 88 adet sipariş verdi. Uçakların 2025 yılında Kanada ordusuna teslim edilmesi planlanıyor.

Kanada, uzunca bir süredir kararsız kaldığı F-35'ler konusunda kararını verdi. Ottova yönetimi, Lockheed Martin şirketinden 88 adet F-35 savaş uçağı satın alacak.

Kanada'nın yaklaşık olarak 6 yıldır süren savaş uçağı alımı serüveni Lockheed Martin ile sonuçlandı.

2025 YILINDA TESLİMAT BAŞLAYACAK
Öte yandan yeni savaş uçaklarının teslimatlarının 2025 yılında başlaması bekleniyor.

TRUDEAU ALMAMA SÖZÜ VERMİŞTİ
Kanada Başbakanı Justin Trudeau 2015 yılında göreve geldiğinde "çok pahalı" olduğu gerekçesiyle F-35 almama sözü vermişti ancak yıllar içerisinde pozisyonunu değiştirmek zorunda kaldı.

Kanada, F-35 savaş uçağı projesi içinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

Etiketler f-35 hamle uçak
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