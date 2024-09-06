Dışişleri'nden öldürülen Türk vatandaşı ile ilgili tepki: Bu cinayeti lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi E.'nin işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi E.'yi öldürmesiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi E. adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

“BU CİNAYETİ LANETLİYORUZ”

Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir.

“MUTLAKA HESAP VERECEKLERDİR”

İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlenen bir protestoya katılanlara İsrail askerlerinin gerçek mermiyle saldırdığı bildirildi. Saldırıda Ayşenur Ezgi E. isimli bir Türk aktivistin hayatını kaybettiği açıklandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye müdahale etti. WAFA haber ajansı, olayın Beita kasabasında, aktivistlerin düzenli olarak gerçekleştirdiği protesto yürüyüşü sırasında meydana geldiğini ve yürüyüşün defalarca yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

HASTANE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Amerikan vatandaşı E., başından vurularak hastaneye kaldırıldı. Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, E.'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi ve “Amerikalı bir dayanışma aktivisti başından vurulmuş olarak hastaneye geldi ve saat 14:30 civarında şehit olduğunu duyurduk” açıklamasını yaptı. Edinilen bilgilere göre E., 1998 Antalya doğumlu.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Ayşenur E.'nin trajik ölümüyle ilgili bilgimiz var, ailesine baş sağlığı diliyoruz, önceliğimiz hep ABD vatandaşlarının korunması" açıklamasını yaptı.