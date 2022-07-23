DSÖ'den maymun çiçeği için küresel acil durum ilanı!

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti.

Maymun çiçeği salgınında endişeler giderek büyüyor. İngiltere'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan salgın için Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik bir hamle geldi. Maymun çiçeği salgınI DSÖ tarafından "küresel acil durum" ilan etti.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Elimizdeki araçlarla bu salgını kontrol altına alabilir ve bulaşmayı önleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Maymun çiçeği riskinin dünya genelinde ortalama, Avrupa'da ise yüksek olduğunu dile getiren Ghebreyesus, vakaların bildirilenden daha fazla olduğunu aktardı.