Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Esaret altındaki balinanın intiharı!

Tüm dünyanın "en yalnız balina" olarak bildiği ve 42 yıldır esaret altında yaşayan balina Kiska kafasını vura vura intihar etmeye kalkıştı. O anlarda kameralar kayıttaydı.

Kanada, Ontario'daki bir deniz parkında hayatta kalan son katil balina olan Kiska, içinde bulunduğu tankta intihara kalkıştı. Balina Koruma Alanı Projesi tarafından 'dünyanın en yalnız balinası' olarak adlandırılan Kiska'nın 42 yıldır esaret halinde bir hayat sürdüğü belirtildi.

Balinanın görüntüleri, esaret karşıtı eylemci ve eskiden parkta çalışan Phil Demers tarafından çekildi. Demers paylaştığı tweetinde, "Bu video 4 Eylül 2021'de çekildi. Esaret karşıtı eylemciler MarineLand'e girdiler ve hayatta kalan son orkaları Kiska'nın kafasını duvara vurduğunu gördüler. Lütfen izleyin ve paylaşın. Bu zulüm sona ermeli. Bu tehlikeli ve kendine zarar verme davranışıdır. Kiska sıkıntı içinde'' ifadesini kullandı.