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  3. 23 Şubat 2021 23:00

Ekvador'da cezaevlerinde isyan çıktı: Onlarca ölü var!

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentte cezaevlerinde isyan çıktığı bildirildi. Polisin müdahale ettiği olaylarda en az 50 mahkum öldü.

Ekvador'da cezaevlerinde isyan çıktı: Onlarca ölü var!
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AA'nın aktardığına göre, Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmalarda en az 50 mahkum yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

Yetkililer, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerlerine intikal ettiğini ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştığını bildirdi.

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