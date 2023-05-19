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El Kaide esir aldığı doktoru 7 yıl sonra serbest bıraktı

El Kaide esir aldığı doktoru 7 yıl sonra serbest bıraktı
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El Kaide terör örgütü Batı Afrika’da esir aldığı 88 yaşındaki Avusturalyalı doktoru 7 yıl sonra serbest bıraktı.

Avusturalya Dışişleri Bakanı Penny Wong, El Kaide tarafından Batı Afrika’da esir alınan Dr. Kenneth Elliott adlı doktorun 7 yıl sonra serbest bırakıldığını açıkladı. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Wong, Elliott’un ailesi ile bir araya geldiğini söyledi.

Elliott’un ailesi ise yaptığı açıklamada, yıllardır evinden uzak kalan 88 yaşındaki doktorun zamana ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Elliott ve eşi, 2016 yılında Mali ve Burkina Faso sınırında yakalanmıştı. İlk olarak çiftin kaçırıldığını açıklayan El Kaide, daha sonra Elliott’un eşinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.
Elliott ve eşi, Burkina Faso’da 120 yataklı bir hastane işletiyordu.

Etiketler el kaide terörist terör örgütü doktor rehin esir
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