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En ünlü jelibon markasının ürünlerinde uyuşturucu tespit edildi

En ünlü jelibon markasının ürünlerinde uyuşturucu tespit edildi
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Almanya merkezli dünya devi Haribo’nun Hollanda’da piyasaya sürülen bazı ürünlerinde uyuşturucu madde izine rastlandı. Şirket ürünleri geri çağırdı.

Hollanda’da bir ailenin birden fazla üyesi de dahil olmak üzere birçok kişi, Haribo’nun bir ürününü yedikten sonra kendilerini iyi hissetmediklerini bildirdi.

Hollanda'daki gıda güvenliği kuruluşunun (NVWA) sözcüsü, ürünü yedikten sonra ‘baş dönmesi’ şikayeti ile hastaneye gidenlerin olduğunu bunun üzerine yapılan testler sonucunda şekerlemelerde uyuşturucu izine rastlandığını açıkladı. NVWA yetkilileri, şu ana kadar üç farklı pakette uyuşturucu madde izine rastlandığını bildirdi. Haribo yönetimi olası riskleri göz önünde bulundurarak Hollanda’daki tüm ürünlerini piyasadan çekme kararı aldı.

İHA

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Etiketler haribo uyuşturucu Hollanda
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