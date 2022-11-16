  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın güneybatısında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Endonezya'nın Sumatra Adası'nın güneybatısında 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. EMSC, depremin derinliğini 10 kilometre olarak açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

Etiketler endonezya deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar kuru için kırmızı alarm: ''Ana dalga geliyor!''
Tarım Kredi indirimli ürünlerin listesini açıkladı! Son gün 30 Kasım
Havada hostese cinsel saldırı: Uçak acil iniş yaptı
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den tarihi rest: ''Kellemi ortaya koydum, hodri meydan!''
Bakan Bozdağ'dan Fethullah Gülen'e övgü yağmuru için ilk açıklama
Eşini TikTok videosu çekiyor diye katletti
Sahnede fırtınalar estiren Hadise'nin süper mini elbisesinin fiyatı şoke etti
Arka Sokaklar izleyicisine kötü haber! İddialar doğru çıktı
Taksim bombacısının bu fotoğrafı kafa karıştırdı
''Olgun bir bayanla eşleştiniz'' dediler, sonu malum!