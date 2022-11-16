Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Sumatra Adası'nın güneybatısında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Endonezya'nın Sumatra Adası'nın güneybatısında 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. EMSC, depremin derinliğini 10 kilometre olarak açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.
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