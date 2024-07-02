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Erdoğan ve Putin bir araya geliyor

Erdoğan ve Putin bir araya geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin, 3 Temmuz'da bir araya gelecek. İki liderin özellikle hassas konuları ele alacakları belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, birçok önemli konuyu ele almak üzere bir araya geleceği açıklandı.

Kremlin yetkilisi Yuri Uşakov, iki liderin görüş alışverişinde bulunacakları birçok konu olduğunu belirtti.

GÖRÜŞME HAZIRLIKLARI

URA.RU'ya göre, Uşakov brifingde "Uzun zamandır Türkiye'ye bir ziyaret planlanıyor. [Putin ve Erdoğan] birçok önemli konuyu ele alacaklar. Tüm önemli ve özellikle hassas konular görüşülecek. Türk tarafı ile sürekli bir diyalog içindeyiz" ifadelerini kullandı. Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın gelecekteki işbirliği perspektiflerini de ele alacaklarını vurguladı.

ZİRVE PLANLARI

Uşakov, kısa bir süre önce Vladimir Putin'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul ettiğini hatırlattı.

Daha önce Putin'in basın sekreteri Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı ve Türk mevkidaşının, 3 Temmuz'da Astana'da başlayacak olan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi zirvesinde bir araya gelmeyi planladıklarını belirtmişti.

Uşakov'a göre, görüşme zirvenin resmi olmayan programı sırasında 3 Temmuz'da gerçekleşecek.

Etiketler recep tayyip erdoğan Rusya Vladimir Putin
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