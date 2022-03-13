Evini mültecilere açana 350 sterlin!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar nedeniyle 2 buçuk milyonu aşkın Ukraynalı mülteci, Avrupa'ya göç ederken Londra yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Londra yönetimi, Rus bombardımanından kaçan Ukraynalı siviller için harekete geçti. Hükümet vatandaşlara, mültecilere evlerini açmaları için aylık 350 sterlin verecek.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 2 buçuk milyonu aşkın kişi, Ukrayna'dan güvenli bölgelere geçmek için yola düştü. Bunun üzerine İngiltere de halkın Ukraynalı mültecilere evlerini açması için destek kampanyası başlattı. Öyle ki Ukraynalıların minimum 6 ay kalabileceği evlerde, aylık 350 sterlin destek sağlanacak. Bu bütçe, sponsorlar ve bağışçılardan karşılanacak.

İlk aşamada mülteciler ve ev sahiplerinin birbirlerini sosyal medyada tanıdıklar aracılığıyla bulması bekleniyor. Süreç daha sonra ise yasal başvuru şeklinde ilerleyecek.

İngiltere ayrıca resmi mülteci statüsü ile mültecilerin ülkede 5 yıl boyunca kalmalarına izin vereceğini de belirtiliyor.