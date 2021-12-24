Fast-food devinden mide bulandıran hata

Türkiye'de de birçok şubesi bulunan fast-food zincirinin İngiltere'deki bir şubesi mide bulandırıcı bir skandala sahne oldu.

İngiliz tabloid basınına konu olan habere göre; Gabrielle adlı kadının paketinden pişmiş bir tavuk kafası çıktı.

İngiltere merkezli bir online sipariş platformuna konuya ilişkin bir mesaj bırakan Gabriella, "Kanat menümde bir tavuk kafası buldum. Beni yemeğimden soğuttu" yazdı.

Takeawaytrauma adlı Instagram hesabından yayınlanan fotoğrafın altına ise çok sayıda yorum bırakıldı.

Bir kullanıcı "En azından gerçek olduğunu biliyorsun" yorumu yaparken, bir başkası ise "Gerçekten zamanda iki dakika geri gitmek isterdim" yazdı.

Bütün bir kafanın nasıl olup da araya karıştığını anlayamayan şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durum karşısında şaşkınlık yaşadık" ifadesi yer aldı.

Şirket açıklaması şöyle: "Basitçe söylemek gerekirse, biz gerçek tavuk sunuyoruz -ve bundan ötürü gurur duyuyoruz, ancak bu açıkça, tedarikçilerimiz, ortaklarımız ve her şeyi restoranlarımızda taze hazırlayan ekiplerimizle birlikte yürüttüğümüz sıkı süreçler ve kontrollerden kaçmış."