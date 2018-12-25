2019 yılı asgari ücret açıklandı: Net 2.020 TL !
2019 yılı asgari ücret açıklandı: Net 2.020 TL !
HDP'nin kapatılması için resmen başvuru yapıldı
HDP'nin kapatılması için resmen başvuru yapıldı
2019 en düşük işsizlik maaşı belli oldu
2019 en düşük işsizlik maaşı belli oldu
2019 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu ? Tek tek hesaplandı
2019 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu ? Tek tek hesaplandı
İstanbul'daki helikopter kazasından bir ay sonra acı haber
İstanbul'daki helikopter kazasından bir ay sonra acı haber
İYİ Parti 10 ilin belediye başkan adayını açıkladı
İYİ Parti 10 ilin belediye başkan adayını açıkladı
Vodafone: ''İnternet paylaşımından ücret alınmayacak !''
Vodafone: ''İnternet paylaşımından ücret alınmayacak !''
Şok iddia: ''Sabiha Gökçen’deki ikinci pistte çatlak var!''
Şok iddia: ''Sabiha Gökçen’deki ikinci pistte çatlak var!''
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 25 Aralık 2018 15:44

FETÖ'ye bir darbe daha ! Okulları el değiştirdi

Kamboçya hükümetinin ülkedeki FETÖ bağlantılı bir üniversite ile 4 okulun, yerel bir şirket tarafından satın alındığı bildirildi.

FETÖ'ye bir darbe daha ! Okulları el değiştirdi
A+ A-

Türkiye Maarif Vakfı'ndan (TMV) yapılan açıklamaya göre, Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ekim ayındaki Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, FETÖ ile mücadelede iş birliği yapılacağı yönünde teminat verdi. Aynı ziyarette imzalanan eğitim alanındaki iş birliği anlaşması da 11 Aralık'ta onaylanarak yürürlüğe girdi.

Bu ziyaretin ardından Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben de Kamboçya'ya gitti. Ziyarette yetkililerle bir dizi resmi görüşmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcı ve Türkben, Kamboçya'da dışişleri ile eğitim bakanlarıyla son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bağcı ve Türkben, görüşmelerde Türkiye'de seçilmiş hükümete kanlı bir darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün, Kamboçya devleti ve halkı için de tehdit olacağı uyarısında bulundu.

Kamboçya'daki yetkililer ise bu konudaki hassasiyetleri çok iyi anladıklarını belirterek, FETÖ faaliyetleri ve okulları konusunda da gerekli tüm adımları attıklarını vurguladı.

Yetkililer TMV heyetine, uzun yıllardır ülkede faaliyette bulunan FETÖ irtibatlı Zaman Üniversitesi ve buraya bağlı 4 okulun Kamboçya hükümetinin müdahalesi sonucu yerel bir şirket tarafından satın alınarak 15 Kasım itibarıyla isminin International Paragon University olarak değiştirildiğini bildirdi.

Kamboçyalı yetkililer okullarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hiçbir personel, öğretmen ve idarecinin kalmadığını ve ülkeyi terk ettiklerini, Türkiye ile Kamboçya arasında problem olan ve ilişkileri zedeleyecek hiçbir unsurun yaşamasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

TMV heyeti ise FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye verilen destekten dolayı teşekkür etti.

AA

fetö , fetullah gülen , okul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM