Fransa'da uçak düştü! Ölenler var
Fransa’nın başkenti Paris’te turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde bulunan Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçak, başkentin doğusundaki Saint-Pathus kasabasında tarlaya düştü. Kazada 1’i pilot toplam 4 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, uçaktakilerin turist olduklarını ve Pas-de-Calais’e gittiklerini ifade etti. Meaux savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin kaza yerinde incelemeleri devam ediyor.
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