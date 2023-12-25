Gazze'de can kaybı 20 bin 674'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 674'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu 20 bin 674 sivilin hayatını kaybettiğini, 54 bin 536 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

9 binden fazla Filistinli tedavi edilmediği için yaşamını yitirdi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sevabite, Gazze Şeridi'nde 23 hastanenin İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldığını belirtti.

Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Sevabite, 9 binden fazla Filistinlinin tedavi edilemediği için hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.

Hamas: UCM, Gazze'de işlediği suçlardan dolayı İsrail'i hesaba çekmeli

Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) siyasi baskıları aşarak İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki savaşta işlediği suçlardan dolayı hesaba çekmeye ve sorumluların cezasız kalmasını engellemeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlamasından 80 gün sonra UCM'nin ve UCM Başsavcısı Karim Khan'ın, işgal altındaki Filistin'de özellikle Gazze Şeridi'nde olup bitenler karşısında açık ve net şekilde eyleme geçmemesi eleştirildi.

Bu durumun "UCM'nin insanlığı savaş suçlularından korumadaki rolü konusunda soru işaretlerine neden olduğu" vurgulanan açıklamada, UCM'ye siyasi baskıları aşarak İsrail'i Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan dolayı hesaba çekme ve sorumluların cezasız kalmasını engelleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, suçluların cezadan kaçmasını engelleyerek adaleti sağlamak ve uluslararası adaleti tesis etmek için bunun zorunlu olduğu kaydedildi.

AA