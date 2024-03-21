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Geçen yıl düşen Osprey tipi uçaklar yeniden havalandı

Geçen yıl düşen Osprey tipi uçaklar yeniden havalandı
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Geçtiğimiz yıl düşen "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçağının Tokyo yakınlarında yeniden havalandırılması için Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) harekete geçti.

Japonya Savunma Bakanlığının "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçaklarını ülke içinde "safhalar halinde" havalandırılacağını açıklaması sonrası GSDF harekete geçti.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı görüntülere göre, GSDF, Kasım 2023'te düşmesiyle hangara çekilen "CV-22 Osprey" tip nakliye uçaklarını yeniden havalandırdı.

Görüntülere "CV-22 Osprey" uçaklarının, Tokyo'nun doğusundaki Kisarazu Hava Üssü'nden havalanarak, yakın bölgede kısa süreli iniş kalkış tatbikatlar düzenlediği yansıdı.

Merkezi hükümet yetkilileri, daha önce Osprey tipi askeri uçakların ülke genelinde farklı eyaletlerde yeniden kullanılacağına yönelik yerel idarelere bilgilendirme gönderdi.

Öte yandan Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile GSDF subaylarının, uçağın güvenliğine yönelik endişelere karşı, yerel idare yöneticilerine brifing vereceği aktarıldı.

KAZA RAPORU DUYURULMADI

Kasım 2023 sonunda, Tokyo'nun batısında Yokota Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" uçağı, rutin bir tatbikat esnasında düşmüştü.

Ülkenin güneybatısındaki Yakuşima Adası açıklarında düşen "CV-22 Osprey" uçağında bulunan ABD'li mürettebattan 8 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Aralık 2023 başında yaptığı açıklamada, Japonya'da konuşlu yüzlerce CV-22 Osprey tipi uçağın yere indirildiği duyurulmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, kaza nedeni belirlenmesine rağmen, ABD iç hukukundaki kısıtlamalar nedeniyle, kazaya ilişkin rapor kamuoyuna duyurulmadı.

Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.

Etiketler Osprey uçak Japonya
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