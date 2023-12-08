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Güney Kore'de Kuzey Kore'ye karşı askere ''hazır ol'' emri

Güney Kore'de Kuzey Kore'ye karşı askere ''hazır ol'' emri
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Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin olası provokasyonlarına karşı misilleme yapılması için ordudan hazır olmalarını istedi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Shin Won-sik'in, Gangwon eyaletine bağlı Wonju kentindeki Füze Stratejik Komutanlığını ziyaret ederek burada askerlere seslendiği belirtildi.

Açıklamada, Shin'in, orduya, Kuzey Kore'nin olası provokasyonlarına karşı görev verilmesi durumunda "uzun menzilli, yüksek hassasiyetli ve yüksek güçteki füzeleri" derhal çalıştırmak için her zaman hazır olmalarını söylediği aktarıldı.

Söz konusu komutanlığın, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı "kilit bir birim" olarak tanımlandığı açıklamada, Shin'in, orduya Kuzey Kore tarafından kışkırtılmaları halinde "derhal misilleme yapmaları" ve bu provokasyonları "kesin bir şekilde cezalandırmaları" konusunda hazır olmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Kuzey Kore, 21 Kasım'da Güney Kore'ye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım'da, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore de 23 Kasım'da söz konusu anlaşmayı feshettiğini kaydetmişti.

Etiketler güney kore kuzey kore savaş asker
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