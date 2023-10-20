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Hamas, 2 ABD vatandaşını serbest bıraktı

Hamas, 2 ABD vatandaşını serbest bıraktı
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Hamas, Gazze'de esir tutulan ABD vatandaşı anne ve kızının serbest bırakıldığını açıkladı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Gazze’de esir tutulan ABD vatandaşı anne ve kızın serbest bırakıldığı duyuruldu.

İsrail-Hamas çatışmaları 14’üncü gününde de devam ediyor. İsrail ordusu bir yandan Gazze Şeridi’ne hava saldırılarını sürdürürken, bir yandan da Hamas tarafından esir tutulanları bulmak için bölgede arayışlarına devam ediyor. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD vatandaşı anne ve kızın insani nedenlerden dolayı serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu adımla el- Kassam Tugayları’nın amacının, “Biden ve faşist yönetiminin iddialarının yanlış ve asılsız olduğunu Amerikan halkına ve dünyaya kanıtlamak” olduğu ifade edildi.

Esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin ABD ve İsrail’den henüz bir açıklama gelmedi.

Etiketler hamas esir
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