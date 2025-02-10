Hamas açıkladı: Esir takası ertelendi

Hamas, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hamas, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk takasta İsrail hapishanesindeki 90 Filistinli ile Gazze'deki 3 İsrailli esir serbest bırakılmıştı. İkinci takasın yapıldığı 25 Ocak'ta ise Gazze'de 4 esir, İsrail'de 200 Filistinli serbest kalmıştı. 30 Ocak'ta gerçekleştirilen üçüncü takasta Hamas 8 esiri, İsrail ise 110 Filistinliyi serbest bırakmıştı. 1 Şubat'taki dördüncü takasta ise 3 İsrailli esirle 183 Filistinli serbest kalmıştı. Son olarak 8 Şubat'ta Hamas'ın 3 İsrailliyi serbest bırakmasının ardından İsrail, 183 Filistinliyi hapishaneden serbest bırakmıştı.

İHA