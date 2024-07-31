Hamas lideri İsmail Haniye öldürüldü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldü.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğü bildirildi.
İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.
İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol