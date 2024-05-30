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Hamas'tan ateşkes açıklaması: Anlaşmaya hazırız

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Anlaşmaya hazırız
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Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da içeren kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduğunu duyurdu.

Gazze'de İsrail'in sivillere yönelik katliamları devam ederken Hamas'tan açıklama geldi.

Hamas, saldırıların durması halinde rehine ve mahkum takasını kapsayan tam anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Daha önceki tüm dolaylı müzakere turlarında arabulucuların çabalarıyla esneklik ve pozitiflik gösterdik.

Yine söylüyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazırız

Etiketler Hamas ateşkes anlaşma
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